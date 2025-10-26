PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr kam es in der Georgstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Die Frau war mit ihrem Rollator unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren, als sie von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell


