Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Lingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 26. Oktober, kam es gegen 23:37 Uhr in der Marienstraße in Lingen zu einer Körperverletzung.

Ein 19-Jähriger war dort nach ersten Erkenntnissen mit mehreren bislang unbekannten Männern in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der junge Mann von den drei Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Männer sollen etwa 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen trug eine grüne, ein weiterer eine schwarze langärmlige Jacke.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

