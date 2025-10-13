Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines PKW-Anhängers

Nauroth (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen entwendeten am 11.10.2025 gegen 23:45 Uhr einen Anhänger der Marke Böckmann, welcher vor einer Garage in der Niederndorfer Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug befand sich das amtliche Kennzeichen AK-GP274.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- Männlich - ca. 175 bis 185 cm groß - schlanke Statur - dunkel gekleidet - Dreitagebart

Die Verdächtigen sollen den Anhänger an einen schwarzen PKW mit Dachgepäckträger angehängt und damit von der Örtlichkeit abtransportiert haben.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell