Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rasenmäherroboter entwendet - Tatverdächtiger dank Ortungsdienst ermittelt

Gebhardshain (ots)

In der Zeit vom 08.10. bis 09.10.2025 kam durch eine zunächst unbekannte Täterschaft zum Diebstahl eines Rasenmäherroboters von einem Grundstück im Höhenweg, wie der geschädigte Besitzer bei der PI Betzdorf anzeigte. Am 11.10.2025 meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei. Zwischenzeitlich konnte er den gestohlenen Roboter über die zugehörige App orten. Das Ergebnis präsentierte er den Beamten. Aufgrund des Ortungsergebnisses, und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsrichterin, suchten Beamtinnen und Beamte der örtlich zuständigen Polizeiwache Wissen daraufhin eine Anschrift in der Verbandsgemeinde Wissen auf. Dort trafen sie einen 55-jährigen Bewohner an, welcher den entwendeten Rasenmäherroboter nach Ansprache durch die Einsatzkräfte wieder aushändigte.

Das ursprünglich gegen Unbekannt eröffnete Strafverfahren richtet sich somit nun gegen den einschlägig bekannten tatverdächtigen 55-jährigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell