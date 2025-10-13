PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rasenmäherroboter entwendet - Tatverdächtiger dank Ortungsdienst ermittelt

Gebhardshain (ots)

In der Zeit vom 08.10. bis 09.10.2025 kam durch eine zunächst unbekannte Täterschaft zum Diebstahl eines Rasenmäherroboters von einem Grundstück im Höhenweg, wie der geschädigte Besitzer bei der PI Betzdorf anzeigte. Am 11.10.2025 meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei. Zwischenzeitlich konnte er den gestohlenen Roboter über die zugehörige App orten. Das Ergebnis präsentierte er den Beamten. Aufgrund des Ortungsergebnisses, und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsrichterin, suchten Beamtinnen und Beamte der örtlich zuständigen Polizeiwache Wissen daraufhin eine Anschrift in der Verbandsgemeinde Wissen auf. Dort trafen sie einen 55-jährigen Bewohner an, welcher den entwendeten Rasenmäherroboter nach Ansprache durch die Einsatzkräfte wieder aushändigte.

Das ursprünglich gegen Unbekannt eröffnete Strafverfahren richtet sich somit nun gegen den einschlägig bekannten tatverdächtigen 55-jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 17:31

    POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung

    Willroth (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025 gegen 15:00 Uhr kam es in Willroth auf der B256 zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der 32-jährige Fahrer eines weißen PKW Mercedes soll hierbei trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug überholt haben, sodass es laut Zeugen beinahe zu einem Zusammenstoß kam. Im Rahmen der Fahndung und anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 17:14

    POL-PDNR: Willroth, Brand einer Garage

    Straßenhaus (ots) - Aktuell kommt es in 56594 Willroth, aufgrund eines Garagenbandes, zu einer starken Rauchentwicklung. Es wurde niemand verletzt und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Sowohl Polizei als auch FFW sind vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634 - ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:27

    POL-PDNR: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugenaufruf

    Neuwied-Heddesdorf (ots) - In der Nacht von Samstag, den 11.10.2025, auf Sonntag, den 12. Oktober 2025, kam es in Neuwied zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter besprühten mit blauer Farbe insgesamt 18 Fahrzeuge, die in der Nähe der Liebfrauenkirche abgestellt waren. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht benannt werden. Bereits in der Nacht vom 2. auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren