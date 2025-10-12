PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung

Willroth (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025 gegen 15:00 Uhr kam es in Willroth auf der B256 zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der 32-jährige Fahrer eines weißen PKW Mercedes soll hierbei trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug überholt haben, sodass es laut Zeugen beinahe zu einem Zusammenstoß kam. Im Rahmen der Fahndung und anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug im Gegenverkehr, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 17:14

    POL-PDNR: Willroth, Brand einer Garage

    Straßenhaus (ots) - Aktuell kommt es in 56594 Willroth, aufgrund eines Garagenbandes, zu einer starken Rauchentwicklung. Es wurde niemand verletzt und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Sowohl Polizei als auch FFW sind vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634 - ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:27

    POL-PDNR: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugenaufruf

    Neuwied-Heddesdorf (ots) - In der Nacht von Samstag, den 11.10.2025, auf Sonntag, den 12. Oktober 2025, kam es in Neuwied zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter besprühten mit blauer Farbe insgesamt 18 Fahrzeuge, die in der Nähe der Liebfrauenkirche abgestellt waren. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht benannt werden. Bereits in der Nacht vom 2. auf den ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 14:02

    POL-PDNR: Brand eines Pkws

    Hilgenroth (ots) - Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 08:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Pkw-Brand zwischen den Ortschaften Hilgenroth und Breitscheidt gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass ein, auf einem Kfz.-Anhänger aufgeladener, Pkw im Vollbrand stand. Der Anhänger wurde zuvor auf einem Feldweg parallel der Kreisstraße 52 abgestellt und unbeaufsichtigt zurückgelassen. Der Brand konnte zeitnah durch die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren