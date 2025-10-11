PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Pkws

Hilgenroth (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 08:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Pkw-Brand zwischen den Ortschaften Hilgenroth und Breitscheidt gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass ein, auf einem Kfz.-Anhänger aufgeladener, Pkw im Vollbrand stand. Der Anhänger wurde zuvor auf einem Feldweg parallel der Kreisstraße 52 abgestellt und unbeaufsichtigt zurückgelassen. Der Brand konnte zeitnah durch die Feuerwehr Altenkirchen gelöscht werden, es entstand kein Personenschaden. Der Pkw brannte völlig aus. Die Brandursache sowie die näheren Umstände sind bisher ungeklärt, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizei Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 12:31

    POL-PDNR: Diebstahl von e-Scooter

    Vettelschoß (ots) - Donnerstagnacht wurde ein E-Scooter durch bislang Unbekannte gestohlen. Der Scooter wurde zuvor an einem Metallgestell an der Grundschule in Vettelschoß abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Linz entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Linz/Rhein Telefon: ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 12:20

    POL-PDNR: Diebstahl von Brennholz

    Oberraden (ots) - In der Nacht vom 10. auf den 11.10.2025, gegen 00:30 Uhr, kam es in einem Waldstück in Oberraden zum Diebstahl von mehreren Metern Brennholz. Zum Tatzeitpunkt wurde in der Nähe des Tatorts ein dunkler Kastenwagen (evtl. der Marke Jeep) mit geschlossenem Anhänger beobachtet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 01:32

    POL-PDNR: Mutmaßlicher Giftköder ausgelegt

    Asbach (ots) - In Asbach-Hussen, in der Nähe der "Mutter-Marry-Kapelle", wurde am Nachmittag des 10.10.2025 durch einen Spaziergänger ein möglicher Giftköder aufgefunden. Seinen mitgeführten Hund konnte er abhalten diesen zu fressen. Der mutmaßliche Giftköder wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren