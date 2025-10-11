Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mutmaßlicher Giftköder ausgelegt

Asbach (ots)

In Asbach-Hussen, in der Nähe der "Mutter-Marry-Kapelle", wurde am Nachmittag des 10.10.2025 durch einen Spaziergänger ein möglicher Giftköder aufgefunden. Seinen mitgeführten Hund konnte er abhalten diesen zu fressen. Der mutmaßliche Giftköder wurde sichergestellt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

