Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Mutmaßlicher Giftköder ausgelegt
Asbach (ots)
In Asbach-Hussen, in der Nähe der "Mutter-Marry-Kapelle", wurde am Nachmittag des 10.10.2025 durch einen Spaziergänger ein möglicher Giftköder aufgefunden. Seinen mitgeführten Hund konnte er abhalten diesen zu fressen. Der mutmaßliche Giftköder wurde sichergestellt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634 9520
