POL-PDNR: Polizei Betzdorf präsentierte sich im Rahmen der Gläsernen Dienststelle

Betzdorf (ots)

Zum mittlerweile 4. Mal luden die Polizei- und die Kriminalinspektion Betzdorf am Dienstagabend, 07.10.2025, zur gemeinsamen Veranstaltung "Gläserne Dienststelle" ein. Angesprochen waren junge Menschen ab 15 Jahren mit Interesse am Polizeiberuf. Der Einladung folgten rund 60 Schülerinnen und Schüler.

Nach einer Begrüßung durch die beiden Dienststellenleitungen zeigte die Mobile Eingreifgruppe (MEG) der Polizeidirektion Neuwied im Rahmen einer kurzen Vorführung ihr Können. Ein mit einem Schlagstock bewaffneter Randalierer wurde durch MEG-Kräfte zusammen mit "Streifenbeamten" mit Androhung des sog. Tasers überwältigt und abgeführt.

Anschließend führte die Einstellungsberatung gruppenweise durch verschiedene Stationen, darunter die Einsatzfahrzeuge, die Wache und den Gewahrsamsbereich mit den Zellen. Einblicke in das Bewerbungsverfahren und das Studium an der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn wurden im Rahmen eines Vortrags gewährt. An einer weiteren Station stellte die Einstellungsberatung verschiedene Einsatzmittel wie Schutzausrüstung, Waffen, Schlagstock oder das Pfefferspray vor.

Die Arbeit der Kriminalpolizei konnten die Interessierten anhand eines nachgestellten Tatorts kennenglernen. Dabei waren auch Einblicke in "kriminelle Utensilien" wie Betäubungsmittel, Falschgeld und verschiedene sichergestellte Waffen und gefährliche Gegenstände möglich.

Zum Abschluss der rund zweistündigen Veranstaltung lud das Team der Polizei Betzdorf zu heißen Getränken und Kuchen ein. In zahlreichen Gesprächen wurden dabei noch offene Fragen rund um das Berufsbild Polizei und den Weg dorthin beantwortet.

Die Einstellungsberaterinnen und -berater der Polizei Betzdorf freuen sich über die große Resonanz der Veranstaltung und hoffen nun auf zahlreiche Bewerbungen aus den Reihen der Besucherinnen und Besucher und darüber hinaus.

Die Einstellungsberatung der Polizei Betzdorf ist per E-Mail unter pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de für Fragen erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

