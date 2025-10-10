PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Dattenberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 07.10.2025, 20:00 Uhr, und Mittwoch, dem 08.10.2025, 07:30 Uhr, kam es in Dattenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Straße Wallen, in Höhe der Hausnummer 1, im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Dabei wurden sowohl der linke Außenspiegel als auch das linke Fahrzeugheck des geparkten Wagens beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen braunen Skoda Octavia älteren Baujahrs (ca. 2004 bis 2012) handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644-9430 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

