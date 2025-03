Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 19.03.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Ständehausstr. in Alfeld zu einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Jugendliche sahen von der Straße aus Feuerschein, sowie Rauchentwicklung aus der obersten Wohnung und verständigten sofort die Rettungskräfte. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte der Kühlschrank angefangen zu brennen. Eigene Versuche durch den Mieter den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen verliefen erfolglos. Die Feuerwehr konnte alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses evakuieren und den Brand löschen, bevor sich das Feuer auf weitere Wohneinheiten oder angrenzende Wohnhäuser ausbreiten konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

