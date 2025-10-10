Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Dieselkraftstoff
Weyerbusch (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 08.10.2025, 16.45 Uhr, bis Donnerstag, 09.10.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Landesstraße 276 in der Gemarkung Weyerbusch zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus verschiedenen Baumaschinen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
