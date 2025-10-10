PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Weyerbusch (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 08.10.2025, 16.45 Uhr, bis Donnerstag, 09.10.2025, 07.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Landesstraße 276 in der Gemarkung Weyerbusch zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus verschiedenen Baumaschinen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

