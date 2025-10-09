PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Begegnungsverkehr

Dierdorf (ots)

Am Montag, 06.10.2025 gegen 06.25Uhr kam es auf der L258 zwischen dem Autobahnkreisel Dierdorf und dem Abzweig zur B413 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr die L258 mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger mit grauer Plane und belgischer Zulassung in Fahrtrichtung Dierdorf. Hierbei kam die Zugmaschine nach links auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastkraftwagens. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem verdächtigen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 09.10.2025 – 11:29

    POL-PDNR: Versuchter Einbruch in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen

    Anhausen (ots) - Im Zeitraum vom 29.09.2025 bis zum 08.10.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen in Anhausen. Bislang unbekannte Täter brachen in das Objekt ein ohne etwas zu entwenden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter ...

  • 09.10.2025 – 09:43

    POL-PDNR: Geparkten PKW beschädigt und abgehauen

    Daaden (ots) - Ein Geschädigter stellte seinen Audi am 07.10.2025 in der Zeit von 07:40 bis 11:50 Uhr vor einer Kinderarztpraxis in der Betzdorfer Straße ab. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung am Fahrzeugheck fest. Eine bislang unbekannte Person dürfte beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug gegen den Audi des Geschädigten gestoßen sein, und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. ...

  • 09.10.2025 – 09:39

    POL-PDNR: Überschlag nach Ausweichmanöver

    Weitefeld (ots) - Eine 26-jährige VW-Fahrerin befuhr am 08.10.2025 gegen 15:15 Uhr die Kreisstraße 110 von Weitefeld kommen in Fahrtrichtung Daaden. In einer Rechtskurve kam ihr nach ihren Angaben ein roter PKW, möglicherweise ein Audi A3, entgegen, welcher ihre Spur schnitt. Beim Versuch auszuweichen kam die 26-jährige von der Fahrbahn ab, und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug kam dadurch ...

