PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen

Anhausen (ots)

Im Zeitraum vom 29.09.2025 bis zum 08.10.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen in Anhausen. Bislang unbekannte Täter brachen in das Objekt ein ohne etwas zu entwenden.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:43

    POL-PDNR: Geparkten PKW beschädigt und abgehauen

    Daaden (ots) - Ein Geschädigter stellte seinen Audi am 07.10.2025 in der Zeit von 07:40 bis 11:50 Uhr vor einer Kinderarztpraxis in der Betzdorfer Straße ab. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung am Fahrzeugheck fest. Eine bislang unbekannte Person dürfte beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug gegen den Audi des Geschädigten gestoßen sein, und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:39

    POL-PDNR: Überschlag nach Ausweichmanöver

    Weitefeld (ots) - Eine 26-jährige VW-Fahrerin befuhr am 08.10.2025 gegen 15:15 Uhr die Kreisstraße 110 von Weitefeld kommen in Fahrtrichtung Daaden. In einer Rechtskurve kam ihr nach ihren Angaben ein roter PKW, möglicherweise ein Audi A3, entgegen, welcher ihre Spur schnitt. Beim Versuch auszuweichen kam die 26-jährige von der Fahrbahn ab, und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug kam dadurch ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:30

    POL-PDNR: Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Betzdorf (ots) - Gleich zwei Fahrzeugführer fielen im Rahmen der von Verkehrskontrollen auf, weil diese nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten. Am 07.10.2025 kontrollierte eine Streife gegen kurz vor 21:00 Uhr einen VW, dessen 19-jähriger Fahrzeugführer von seiner schweizerischen Fahrerlaubnis keinen Gebrauch mehr machen durfte, weil er bereits seit längerer Zeit in Deutschland lebt. Am 08.10.2025 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren