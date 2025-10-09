Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen

Anhausen (ots)

Im Zeitraum vom 29.09.2025 bis zum 08.10.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen landwirtschaftlichen Geräteschuppen in Anhausen. Bislang unbekannte Täter brachen in das Objekt ein ohne etwas zu entwenden.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell