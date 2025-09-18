Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Korrektur: Nachtragsmeldung zu: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei fahndet nach Täter - Öffentlichkeitsfahndung

Kinderbeuern (ots)

In unserer Meldung vom heutigen Donnerstag, dem 18.09.2025, 15:38 Uhr, kam es zu einem Übertragungsfehler. Das in der Meldung genannte Fahrzeugkennzeichen ist falsch. Die Meldung wurde entsprechend bearbeitet. Das korrekte Kennzeichen lautet WIL-B 1011. Die Informationen auf unserer Fahndungsseite (https://s.rlp.de/4eQJ6oW ) wurden ebenfalls angepasst und um ein weiteres Foto ergänzt. Wir bitten um Korrektur in etwaigen Veröffentlichungen.

