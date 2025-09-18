PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei fahndet nach Täter

Kinderbeuern (ots)

Am Mittwochabend, 17. September, gegen 21:15 Uhr, informierten unbeteiligte Zeugen die Polizei Wittlich über eine offenbar schwer verletzte Person in Kinderbeuern.

Nach ersten Ermittlungen gerieten zwei 20-jährige Männer am Abend in Streit. Dabei verletzte der Tatverdächtige den ihm persönlich bekannten Geschädigten, mutmaßlich auch unter Einsatz eines Messers, schwer. Nachdem der Tatverdächtige die Örtlichkeit mit einem PKW verließ, wandte sich der Geschädigte hilfesuchend an Anwohner, die schließlich die Polizei verständigten.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen. Seit den Abendstunden fahndet die Polizei nun nach dem 20-jährigen Tatverdächtigen. Dabei wird auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Kurze dunkelblonde Haare, sportlich schlanke Statur, vermutlich unterwegs mit einem schwarzen Ford Fiesta mit WIL-Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittlich, unter 06571/92610 oder der Kriminalpolizei in Trier unter 0651/983-43390 zu melden.

Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass von dem Tatverdächtigen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht. Die Polizei gibt dennoch folgenden Hinweis: Sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie glauben, die Person erkannt zu haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:02

    POL-PPTR: Gemeinsame Jugendschutzkontrollen der Polizei und Stadt Trier

    Trier (ots) - Am Dienstag, dem 16. September, kontrollierte das Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Trier, gemeinsam mit der Jugendschutzbeauftragten der Stadt Trier die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in mehreren Geschäften in Trier. Hauptzielrichtung war die Überwachung des Verkaufs von Spirituosen, Tabakprodukten und E-Vapes an Minderjährige. Im Rahmen ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 39. KW

    Trier (ots) - An folgendem Standort misst die Polizei in der 39. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 22. September: B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B50, Longkamp; A60, Winterspelt; K134, Konz Dienstag, 23. September: A602, Ruwer-Paulin; B51, Stadtkyll; B51, Trier; B257 Niederstedem; B51, Olzheim Donnerstag, 25. September: B51, Newel; A602, Ruwer-Paulin; L151, ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:15

    POL-PPTR: Auto aufgebrochen und angezündet

    Trier (ots) - Am Freitag, 12. September, gegen 4:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Mercedes-Benz älteren Baujahrs im Steinsweg in Trier-West ein. Das Auto parkte auf dem Parkplatz oberhalb des Kleingartenvereins. Im Anschluss zündete der bislang unbekannte Täter den PKW an, sodass dieser vollständig ausbrannte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren