POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 39. KW

Trierweiler (ots) - Zwischen Samstag, 13. September, 15 Uhr, und Montag, 15. September, 17:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulstraße in Trierweiler. Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen und flüchteten über die Terrasse. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, ...

