Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 39. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 39. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 22. September:

B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B50, Longkamp; A60, Winterspelt; K134, Konz

Dienstag, 23. September:

A602, Ruwer-Paulin; B51, Stadtkyll; B51, Trier; B257 Niederstedem; B51, Olzheim

Donnerstag, 25. September:

B51, Newel; A602, Ruwer-Paulin; L151, Mertesdorf; B51, Esslingen

Freitag, 26. September:

B50, Longkamp; A60, Winterspelt; A60, Prüm; B53, Ehrang

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 11:15

    POL-PPTR: Auto aufgebrochen und angezündet

    Trier (ots) - Am Freitag, 12. September, gegen 4:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Mercedes-Benz älteren Baujahrs im Steinsweg in Trier-West ein. Das Auto parkte auf dem Parkplatz oberhalb des Kleingartenvereins. Im Anschluss zündete der bislang unbekannte Täter den PKW an, sodass dieser vollständig ausbrannte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:29

    POL-PPTR: Einbruch in Wohnhaus in Trierweiler

    Trierweiler (ots) - Zwischen Samstag, 13. September, 15 Uhr, und Montag, 15. September, 17:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulstraße in Trierweiler. Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen und flüchteten über die Terrasse. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, ...

    mehr
