POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 39. KW
Trier (ots)
An folgendem Standort misst die Polizei in der 39. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 22. September:
B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B50, Longkamp; A60, Winterspelt; K134, Konz
Dienstag, 23. September:
A602, Ruwer-Paulin; B51, Stadtkyll; B51, Trier; B257 Niederstedem; B51, Olzheim
Donnerstag, 25. September:
B51, Newel; A602, Ruwer-Paulin; L151, Mertesdorf; B51, Esslingen
Freitag, 26. September:
B50, Longkamp; A60, Winterspelt; A60, Prüm; B53, Ehrang
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
