Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Weltkindertag in Saarburg - Polizeiverkleidungswerkstatt begeistert die Jüngsten aus Saarburg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarburg (ots)

Anlässlich des Weltkindertages in Saarburg am Dienstag, 16. September 2025, beteiligten sich die Polizeiinspektion Saarburg sowie die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier an der Veranstaltung unter dem Motto "Kinderrechte - Bausteine für Demokratie!".

Der Cityparkplatz in Saarburg verwandelte sich am Dienstagnachmittag in einen lebendigen Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien. Lokale Institutionen und Vereine betreuten viele spannende Stationen - darunter auch eine Polizei-Verkleidungswerkstatt, die von zahlreichen Kindern samt ihren Eltern mit großer Begeisterung besucht wurde.

Hier hatten die Kinder die Möglichkeit, echte, maßgeschneiderte Polizeiuniformen anzuprobieren. Ob Schussweste, Mütze oder Abzeichen: Die Kinder konnten in die Rolle einer Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten schlüpfen und durften auf einem echten Polizeimotorrad sitzen.

Neben dem Spaß-Faktor war es ebenso Ziel der Polizei, Berührungsängste abzubauen und gerade den Kindern einen positiven und spielerischen Zugang zur Polizei zu ermöglichen. "Wir möchten Kinder frühzeitig erreichen und ihnen zeigen, Polizei ist auch für sie ein vertrauensvoller Ansprechpartner. Denn wer im Spiel nahbar ist, ist auch in der Notsituation für die Kinder ein Ansprechpartner", sagt Isabelle Groß de Garcia von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell