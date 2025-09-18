Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zu: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei fahndet nach Täter - Öffentlichkeitsfahndung

Kinderbeuern (ots)

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am gestrigen Mittwochabend, dem 17. September, in Kinderbeuern (unsere Meldung vom 18.09.2025, 08:59 Uhr) fahndet die Polizei nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 20-jährige Verdächtige, Bartosz Kwiecinski, verließ die Tatörtlichkeit am gestrigen Abend mit einem schwarzen Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen WIL-B 1011. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Kurze dunkelblonde Haare, sportlich schlanke Statur.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittlich, unter 06571/92610 oder der Kriminalpolizei in Trier unter 0651/983-43390 zu melden.

Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass von dem Tatverdächtigen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht. Die Polizei gibt dennoch folgenden Hinweis: Sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie glauben, die Person erkannt zu haben.

Weitere Informationen und Fahndungsfotos finden Sie unter: https://s.rlp.de/4eQJ6oW

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell