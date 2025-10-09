Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geparkten PKW beschädigt und abgehauen

Daaden (ots)

Ein Geschädigter stellte seinen Audi am 07.10.2025 in der Zeit von 07:40 bis 11:50 Uhr vor einer Kinderarztpraxis in der Betzdorfer Straße ab. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung am Fahrzeugheck fest. Eine bislang unbekannte Person dürfte beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug gegen den Audi des Geschädigten gestoßen sein, und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell