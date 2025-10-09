PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit nicht versichertem Roller unterwegs

Elkenroth (ots)

Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 08.10. gegen 17 Uhr in der Mittelstraße einen 16-jährigen Motorrollerfahrer, dessen Versicherungskennzeichenschild - wie bereits an der Farbe erkennbar war - nicht gültig war. Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichenschild noch aus dem Jahr 2012 stammte. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

