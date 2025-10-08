Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch eines Anhängers

Großmaischeid (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 07.10.2025, 18:00 Uhr, auf Mittwoch, 08.10.2025, 08:00 Uhr, wurde auf dem Wanderparkplatz an der K120 bei Großmaischeid ein Anhänger aufgebrochen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell