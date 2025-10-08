PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Gartenhütte

Herdorf (ots)

Ein 63-jähriger Anwohner der Straße "Ziegenberg" zeigte am 07.10.2025 bei hiesiger Dienststelle einen Einbruch in seine Gartenhütte an. Demnach sollen zwischen 10 und 18 Uhr das Türschloss aufgebrochen, und anschließend eine Kettensäge sowie eine Motorsense entwendet worden sein. Andere Gegenstände sollen von der unbekannten Täterschaft aus dem Schuppen geholt, und vor diesem bereit gelegt worden sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 05:10

    POL-PDNR: Verfolgungsfahrt mit Roller

    Neuwied (ots) - Am frühen Morgen des 08.10.2025 sollte ein Rollerfahrer in der Neuwieder Innenstadt einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich nach Einschalten der Anhaltesignale zunächst der Kontrolle über die Rheinbrücke in Richtung Weißenthurm mit teils überhöhter Geschwindigkeit. Im Nachgang konnte der Beschuldigte zu Hause angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 19:52

    POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

    Buchholz (Ww.) (ots) - Am 07.10.2025 kam es im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der Straße Am Dürenberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte dabei die Abwesenheit des Hausbewohners. Durch Aufhebeln einer verschlossenen Kellertüre gelangten die Täter in das Anwesen. Dieses wurde deliktstypisch durchsucht. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und weitere diverse ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 18:51

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Neustadt (Wied), Rahms (ots) - Im Zeitraum vom 06.10.2025, 20:00 Uhr bis zum 07.10.2025, 09:00 Uhr kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schützenstraße/Lindenstraße in Rahms. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist dort von der Fahrbahn abgekommen und hat den Zaun eines dort befindlichen Gartengrundstückes beschädigt. Nachfolgend hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren