PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Buchholz (Ww.) (ots)

Am 07.10.2025 kam es im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der Straße Am Dürenberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte dabei die Abwesenheit des Hausbewohners. Durch Aufhebeln einer verschlossenen Kellertüre gelangten die Täter in das Anwesen. Dieses wurde deliktstypisch durchsucht. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und weitere diverse Gegenstände. Der Wert des gestohlenen Gutes beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, gegebenenfalls auch Aufzeichnungen von Videoüberwachungsanlagen um den Bereich des Tatortes, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION
STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 18:51

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Neustadt (Wied), Rahms (ots) - Im Zeitraum vom 06.10.2025, 20:00 Uhr bis zum 07.10.2025, 09:00 Uhr kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schützenstraße/Lindenstraße in Rahms. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist dort von der Fahrbahn abgekommen und hat den Zaun eines dort befindlichen Gartengrundstückes beschädigt. Nachfolgend hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 18:50

    POL-PDNR: Diebstahl von Brennholz

    Straßenhaus (ots) - Im Zeitraum vom 26.09.2025 bis zum 03.10.2025 kam es in an einem Waldstück in der Verlängerung der Brunnenstraße in Straßenhaus zum Diebstahl von dort gelagertem Brennholz. Bislang unbekannte Täter entwendeten Holz (Meterstücke) von einem hohen dreistelligen Wert. Aufgrund der Menge und der Länge des entwendeten Holzes wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeug mit einer größeren Ladefläche genutzt worden ist. Zeugen werden gebeten mögliche ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:55

    POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B256

    Neuwied (ots) - Am Morgen des 07.10.2025 kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Neuwied Hafenstraße und Neuwied Block. Auf der Fahrbahn in Richtung Rheinbrücke geriet ein Lkw mit Anhänger mutmaßlich durch einen während der Fahrt geplatzten Reifen gegen die Mittelschutzplanke. Der Anhänger kippte in der Folge um und blockierte alle Fahrspuren der Richtungsfahrbahn. Verletzt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren