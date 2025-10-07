Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neustadt (Wied), Rahms (ots)

Im Zeitraum vom 06.10.2025, 20:00 Uhr bis zum 07.10.2025, 09:00 Uhr kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schützenstraße/Lindenstraße in Rahms. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist dort von der Fahrbahn abgekommen und hat den Zaun eines dort befindlichen Gartengrundstückes beschädigt. Nachfolgend hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

