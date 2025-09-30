POL-OH: Diebstahl aus Auto
Vogelsbergkreis (ots)
Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (19.09) bis Sonntag (28.09.) verschafften Unbekannte Zugriff zum Innenraum eines silbernen Audi A3, der im Pfarrwiesenweg geparkt war und entwendete hieraus den Fahrzeugschein. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
