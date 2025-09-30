PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (19.09) bis Sonntag (28.09.) verschafften Unbekannte Zugriff zum Innenraum eines silbernen Audi A3, der im Pfarrwiesenweg geparkt war und entwendete hieraus den Fahrzeugschein. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 13:56

    POL-OH: 75-Jähriger nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Vogelsbergkreis (ots) - Feldatal. Am Dienstag (30.09.), gegen 12.15 Uhr, kam es auf der L 3071 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Daciafahrer aus der Gemeinde Feldatal die Landstraße von Ermenrod kommend in Richtung Groß-Felda. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er dabei zunächst nach rechts auf die Bankette, woraufhin der 75-Jährige nach links steuerte. In der ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:05

    POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Diebstahl aus Pkw - Roller entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Bad Hersfeld. Circa 6.000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter an einem VW Tiguan. Am Montagabend (29.09.), zwischen 19.30 Uhr und 21.10 Uhr, zerkratzten diese den Pkw rundherum und schmierten eine unbekannte weiße Substanz auf die Front- und Fahrerscheibe. Der VW war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren