Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 75-Jähriger nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Feldatal. Am Dienstag (30.09.), gegen 12.15 Uhr, kam es auf der L 3071 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Daciafahrer aus der Gemeinde Feldatal die Landstraße von Ermenrod kommend in Richtung Groß-Felda. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er dabei zunächst nach rechts auf die Bankette, woraufhin der 75-Jährige nach links steuerte. In der weiteren Folge überschlug er sich mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und verstarb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter beauftragt. Neben Einsatz- und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf rund 7.000 Euro.

Die L 3071 ist bis auf Weiteres vollgesperrt.

(Marc Leipold)

