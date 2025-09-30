Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Diebstahl aus Pkw - Roller entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hersfeld. Circa 6.000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter an einem VW Tiguan. Am Montagabend (29.09.), zwischen 19.30 Uhr und 21.10 Uhr, zerkratzten diese den Pkw rundherum und schmierten eine unbekannte weiße Substanz auf die Front- und Fahrerscheibe. Der VW war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Steffen" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Auf bislang unbekannte Weise entwendeten Langfinger am Montagabend (29.09.), zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr, zwei Rucksäcke mit zwei Laptops sowie Mobiltelefonen aus einem VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Rudolf-Diesel-Straße geparkt war. Zeugen konnten drei männliche Personen zwischen 20 und 30 Jahren beobachten, wie sie in unbekannte Richtung flüchteten. Einer von diesen hatte schwarze lockige Haare und trug schwarze lockere Kleidung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Roller entwendet

Neuenstein. Ein vor einem Wohnhaus sin der Straße "Am Sprengel" in Untergeis geparkter gelber Roller (Rex 50) im Wert von circa 350 Euro wurde am Montag (29.09.), zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Zum Tatzeitpunkt war das amtliche Kennzeichen "741 JMS" am Fahrzeug angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell