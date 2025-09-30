Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 278 bei Lahrbach

Tann (ots)

Auf der B 278 kam es am Dienstagmorgen (30.09.), gegen 8.05 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Informationen drei Pkw sowie ein Lkw beteiligt sind. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kollidierten die Fahrzeug in Folge eines Überholvorgangs. Eine Person wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit vor Ort. Die Strecke ist zwischen Lahrbach und Hilders gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell