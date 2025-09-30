PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 278 bei Lahrbach

Tann (ots)

Auf der B 278 kam es am Dienstagmorgen (30.09.), gegen 8.05 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Informationen drei Pkw sowie ein Lkw beteiligt sind. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kollidierten die Fahrzeug in Folge eines Überholvorgangs. Eine Person wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit vor Ort. Die Strecke ist zwischen Lahrbach und Hilders gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren