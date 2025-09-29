Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Versuchter Fahrraddiebstahl

Zwei Tatverdächtige festgenommen - Trickdiebstahl - Pkw beschädigt

Fulda (ots)

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Freitag (26.09.), zwischen 7.45 Uhr und 13.50 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Xiaomi im Wert von rund 370 Euro, der auf einem Abstellplatz vor einer Schule im Domänenweg abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Fahrraddiebstahl - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Fulda. In der Straße "Am Bahnhof" versuchten zwei Männer am Samstagmittag (27.09.) ein Fahrrad zu stehlen. Gegen 13 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie einer der beiden Männer sich im Bereich eines dortigen Abstellplatzes mit einem Bolzenschneider an ein Fahrradschloss zu schaffen machte. Der Zweite beobachtete derweil das Umfeld. Der Zeuge reagierte richtig und informierte umgehend die Polizei. Eine Streife der Bundespolizei nahm kurze Zeit später die beiden Männer im Alter von 44 und 46 Jahren in unmittelbarer Nähe fest. Hierbei stellte sich heraus, dass einer der Männer ein gestohlen gemeldetes Fahrrad bei sich hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten schweren Fahrraddiebstahls verantworten.

Trickdiebstahl

Fulda. Im Zitronemannsgäßchen wurde ein 46-Jähriger in der Nacht zu Sonntag (28.09.), gegen 0.45 Uhr, Opfer von Trickbetrügern. Der 46-Jährige wurde dort von einer Gruppe von drei männlichen Personen angesprochen und gebeten, einen 50 Euro-Schein zu wechseln. Als der Mann den Geldschein aus der Hosentasche zog, lenkte ihn einer der Täter ab. Ein Zweiter nahm dem Opfer in diesem Moment das Geld aus der Hand und flüchtete. Die beiden anderen Männer ebenso. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1: dunkler Hautteigt, circa 18 Jahre alt, kurze schwarze Haare, kurzer Bart Täter 2: bekleidet mit einer dicken, glänzenden Jacke und einer hellen Jeans Täter 3: nach hinten gegelte Haare

Pkw beschädigt

Fulda. In der Chattenstraße im Stadtteil Edelzell beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zu Sonntag (28.09.) einen Pkw. Gegen 1.20 Uhr war dort ein 20-Jähriger aus Eichenzell mit seinem blauen BMW von der Engelhelmser Straße kommend unterwegs, als ihm eine unbekannte Person entgegenkam. Die Person lief auf der Fahrbahn, sodass der Eichenzeller anhalten musste. Der Unbekannte sprang daraufhin auf die Motorhaube, lief über den Pkw und beschädigte dabei das Dach. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 40 Jahre alt, 180 cm groß, schlanke Statur, längere graue Haare, Kapuze oder Mütze über dem Kopf, grüne evtl. Camouflage-Jacke , führte einen braunen, kniehohen Hund mit langem Fell mit. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell