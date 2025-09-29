Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand in Schlitz - Diebstahl von E-Scooter - Rucksack aus Auto gestohlen - Scheibe von Auto eingeschlagen - Diebstähle aus Autos - Zaun beschädigt - Diebstahl von Fahrrad

Vogelsbergkreis (ots)

Scheunenbrand in Schlitz

Schlitz. Am Freitagabend (26.09.) kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Scheunenbrand im Kreuzersgrund in Nieder-Stoll. Der Bewohner eines direkt an die Scheune angrenzenden Wohnhauses wurde auf die Brandentstehung aufmerksam und versuchte diesen noch mit einem Feuerlöscher zu löschen. Da sich die Flammen jedoch schnell ausbreiteten, alarmierte er umgehend die Feuerwehr. Kurze Zeit später stand die Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Schlitz, Ützhausen und Nieder-Stoll waren schnell vor Ort. Im Rahmen der Löscharbeiten war auch die Ortsdurchfahrt von Nieder-Stoll voll gesperrt.

Weshalb es zu dem Brand gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei im Vogelsbergkreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich.

Diebstahl von E-Scooter

Schlitz. Im Zeitraum von Dienstag (23.09.) bis Mittwoch (24.09.) entwendeten Unbekannte auf dem Schulhof in der Schlesischen Straße einen schwarzen E-Scooter der Marke Evercross (Modell: EV10Z) im Wert von rund 300 Euro. Der Roller war mit einem Spiralschloss an einem dort befindlichen Fahrradständer angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rucksack aus Auto gestohlen

Lauterbach. Unbekannte entwendeten am Donnerstag (25.09), im Zeitraum von 16.20 Uhr bis 17.50 Uhr, aus einem braunen VW-Passat, der auf einem Parkplatz in der Eisenbacher Tor geparkt war, einen Rucksack. Der Wert des Diebesgut liegt bei rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe von Auto eigeschlagen

Alsfeld. Am Samstagmorgen (27.09), gegen 5.45 Uhr, schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines grauen Damiler Citan, der in der Straße "Kirchplatz" geparkt war, ein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle aus Autos

Alsfeld. In der Nacht auf Sonntag (28.09.) kam es im Stadtgebiet von Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg zu gleich mehreren Diebstählen aus geparkten Autos. In der Johanna-Meck-Straße durchsuchten Unbekannte einen geparkten grauen Mercedes GLC nach Wertgegenständen und entwendeten daraus zwei Mitarbeiterausweise. Gegen 4.10 Uhr entwendete ein Unbekannter in der Hersfelder Straße aus einem weißen Ford Focus zwei Sonnenbrillen im Wert von rund 300 Euro. Aus einem grauen VW-Passat, der in einem Carport ebenfalls in der Hersfelder Straße geparkt war, entwendeten die Unbekannten ein Fahrtenbuch und Fahrzeugdokumente. In der Straße "Erlenwiese" in Altenburg war ein Mercedes C220 und ein weißer VW Up das Ziel Unbekannter. Die Täter entwendeten aus den geparkten Autos jeweils eine Mappe mit Fahrzeugdokumenten. Zudem versuchten sie die Tür eines in einem Hof in der gleichen Straße geparkten roten VW-Golf zu öffnen, ließen jedoch aus nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Aus einem in er Straße "Großer Garten" in Altenburg geparkten braunen Hyundai Tucson entwendeten die Unbekannten ein paar Reitstiefel im Wert von rund 500 Euro. In der Straße "Kelleracker" in Altenburg entwendeten Unbekannte aus einem weißen BMW Mini die Fahrzeugdokumente.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Mögliche weitere Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können oder verdächtige Beobachtungen auf ihren Überwachungskameras wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

E-Scooter entwendet

Alsfeld. In der Nacht auf Sonntag (28.09) entwendeten Unbekannte einen in einem Hof in der Straße "Fulder Tor" abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot (Modell 915 MRN) im Wert von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zaun beschädigt

Alsfeld. Im Zeitraum von Montag (22.09.) bis Sonntag (28.09.) beschädigten Unbekannte in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße einen Holzzaun. Der entstandene Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Fahrrad

Mücke. Am Sonntag (28.09.), im Zeitraum von 15.20 Uhr bis 19.20 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarz/silbernes Fahrrad der Marke Citybike im Wert von rund 80 Euro, welches an einem Fahrradständer am Bahnhof abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

