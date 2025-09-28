PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Person wirft Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Sonntag (28.09.), in der Zeit zwischen 14.30 und 14.50 Uhr, kam es zu zwei gleichgelagerten Vorfällen, bei denen eine männliche Person Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben soll. Zwei Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt.

Der Täter habe auf dem Standstreifen auf der Bundestraße 27 zwischen Hünfeld Nord und Hünfeld Süd in Fahrtrichtung Fulda gestanden. Anschließend sei er in einen blauen Skoda mit ausländischen Kennzeichen eingestiegen und in Richtung Fulda davongefahren.

Zeugen, welche Hinweise zu der Person geben können bzw. mögliche weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeistation Hünfeld unter der 06652 / 9658-0.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

