Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Unfall mit parkendem Fahrzeug in Eichenzell Am Samstagmorgen, 27.09.25 kam es gegen 09:30 Uhr in der Gersfelder Straße in Eichenzell zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 85-jähriger Ford-Fahrer aus Eichenzell befuhr die Gersfelder Straße. Als er in Höhe der Hausnummer 44 einen am Fahrbahnrand parkenden VW Golf passierte, öffnete der Fahrer des Golfs, ein 32-jähriger Mann aus Eichenzell, die Fahrertür seines Fahrzeugs. Der Ford stieß gegen die Fahrertüre, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 17.000 Euro.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

