Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über drei Verkehrsunfälle

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

BAD HERSFELD. Am Freitag (26.09.), gegen 20.16 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Hauneck mit ihrem VW die Straße "Am Kurpark" in Bad Hersfeld aus Richtung Gerwigstraße kommend in Fahrtrichtung Nachtigallenstraße, als sie kurz nach der Kreuzung Gerwigstraße / Am Kurpark mit einem entgegenkommenden 41 Jahre alten Fahrradfahrer aus Bad Hersfeld kollidierte. An dem Fahrrad und dem PKW entstand Sachschaden im Wert von 1.300 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

SCHENKLENGSFELD. Am Freitagabend (26.09.), gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Friedewald mit seinem Audi die Friedewalder Straße in Schenklengsfeld aus Richtung Landecker Straße kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang. Eine 45 Jahre alte Frau aus Apelern fuhr mit ihrem Ford-Transporter die Eisenacher Straße aus Richtung Landecker Straße kommend in Fahrtrichtung Westen. An der Kreuzung Eisenacher Straße / Friedewalder Straße übersah die Fahrerin des Transporters offenbar den bevorrechtigten PKW-Fahrer, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, an denen folglich Totalschaden entstand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrerin des Transporters wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenen Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

LUDWIGSAU. Am Freitag (26.09.), gegen 23.39 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Kia Ceed die Hersfelder Straße in Ludwigsau-Friedlos aus Richtung Ludwigsau-Mecklar kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. In Höhe der Hausnummer 30 stieß er aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus eines 42 Jahren alten Mannes aus Ludwigsau. Bei dem Zusammenprall wurde der Kia des Unfallverursachers so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf 6.400 Euro geschätzt. Der Fahrer des Kia kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld - POK Scholz

