Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Dalbergstraße - Eine Person leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag (26.09.), gegen 20:05 Uhr, kam es auf der Dalbergstraße in Fulda in Höhe eines Lebensmittelmarktes zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda mit seinem BMW vom Parkplatz des Lebensmittelmarktes auf die Dalbergstraße in Richtung Petersberg einfahren. Hierbei übersah er eine 68-jährige Fahrerin eines Leichtfahrzeuges der Marke Ligier, welche ebenfalls auf der Dalbergstraße in Richtung Petersberg unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Fahrerin des Leichtfahrzeuges wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Des Weiteren wurden die beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt, sodass ein Gesamtschaden von circa 6.500 Euro angenommen wird. Zu dem war das Leichtfahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda, PHK St. Müller

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell