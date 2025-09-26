PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl Geldbörse

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Donnerstag (25.09), zwischen 10.00 Uhr und 10.40 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Zum Dönges" in Obersuhl aus einem abgestellten Rucksack eine Geldbörse.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:59

    POL-OH: Einbruch in Café und Bürogebäude

    Fulda (ots) - Fulda. Von Mittwoch (24.09.) auf Donnerstag (25.09.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Café in der Saturnstraße, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet. Anschließend begaben sich die Täter zu einem gegenüberliegendem Bürogebäude und verschafften sich auch hier durch Zerstören eines Fensters ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 02:38

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hünfeld

    Fulda (ots) - Am Donnerstag, (25.09.), kam es in Hünfeld in der Großenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 25-jährige Frau aus Hünfeld parkte ihren weißen Mazda gegen 17 Uhr auf dem Parkstreifen gegenüber der Großenbacher Straße Hausnummer 16. Etwa gegen 18.20 Uhr bemerkte sie, dass an ihrem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom ...

    mehr
