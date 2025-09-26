Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl Geldbörse

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Donnerstag (25.09), zwischen 10.00 Uhr und 10.40 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Zum Dönges" in Obersuhl aus einem abgestellten Rucksack eine Geldbörse.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell