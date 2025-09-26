Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hünfeld

Fulda (ots)

Am Donnerstag, (25.09.), kam es in Hünfeld in der Großenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 25-jährige Frau aus Hünfeld parkte ihren weißen Mazda gegen 17 Uhr auf dem Parkstreifen gegenüber der Großenbacher Straße Hausnummer 16. Etwa gegen 18.20 Uhr bemerkte sie, dass an ihrem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580 zu melden.

