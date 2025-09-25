Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Pkw-Scheiben eingeschlagen - E-Scooter gestohlen - Polizei stellt zwei Männer nach unerlaubtem Aufenthalt in Skilift-Gebäude

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Fulda. In der Boyneburgstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.09.) in einen Getränkemarkt einzubrechen. Die Täter machten sich an der Eingangstür zu schaffen und verursachten dabei rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Petersberg. Auf einem Firmengelände im Kreuzgrundweg schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.09.) die hinteren linken Scheiben von zwei VW Caddy ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Dienstag (23.09.), gegen 19.30 Uhr, einen E-Scooter im Wert von rund 125 Euro, der im Bereich eines Spielplatzes in der Adenauerstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizei stellt zwei Männer nach unerlaubtem Aufenthalt in Skilift-Gebäude

Poppenhausen. Am Mittwochnachmittag (24.09) nahm die Polizei Hilders zwei Männer in der Talstation eines Skiliftes im Bereich Wasserkuppe fest, die sich dort nach derzeitigen Erkenntnissen unbefugt Zutritt über die Zugangstür verschafft hatten.

Gegen 17 Uhr wurde der Skilift-Betreiber auf die ungebetenen Gäste aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Hilders traf wenige Minuten später zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren im Gebäude an. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden ungebetenen Gäste davon ausgegangen waren, einen sogenannten "Lost Place" zu besuchen. Die Polizisten fanden in von ihnen mitgeführten Rucksäcken Getränkegläser aus den Räumlichkeiten auf und gaben diese an den Eigentümer zurück.

Die beiden jungen Männer müssen sie sich nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und des Diebstahls verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Das unerlaubte Betreten von leerstehenden Gebäuden, insbesondere sogenannter "Lost Places", zieht nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich, sondern birgt auch erhebliche Gefahren für die eigene Sicherheit - etwa durch Baufälligkeit, ungesicherte Bereiche oder Schadstoffe. Die Polizei rät dringend davon ab, solche Orte ohne ausdrückliche Genehmigung zu betreten oder Gegenstände mitzunehmen.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell