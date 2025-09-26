Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Café und Bürogebäude

Fulda (ots)

Fulda. Von Mittwoch (24.09.) auf Donnerstag (25.09.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Café in der Saturnstraße, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet. Anschließend begaben sich die Täter zu einem gegenüberliegendem Bürogebäude und verschafften sich auch hier durch Zerstören eines Fensters unerlaubt Zutritt. Innerhalb des Gebäudes wurden anschließend mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

