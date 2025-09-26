PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Café und Bürogebäude

Fulda (ots)

Fulda. Von Mittwoch (24.09.) auf Donnerstag (25.09.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Café in der Saturnstraße, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet. Anschließend begaben sich die Täter zu einem gegenüberliegendem Bürogebäude und verschafften sich auch hier durch Zerstören eines Fensters unerlaubt Zutritt. Innerhalb des Gebäudes wurden anschließend mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 02:38

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hünfeld

    Fulda (ots) - Am Donnerstag, (25.09.), kam es in Hünfeld in der Großenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 25-jährige Frau aus Hünfeld parkte ihren weißen Mazda gegen 17 Uhr auf dem Parkstreifen gegenüber der Großenbacher Straße Hausnummer 16. Etwa gegen 18.20 Uhr bemerkte sie, dass an ihrem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:36

    POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD 17-jährige Fahrradfahrerin gestürzt Fulda. Eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (23.09.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7.45 Uhr in Fulda die Magdeburger Straße in Richtung Pappelweg. In Höhe des dortigen Kreisverkehrs versuchte sie auf den Bordstein aufzufahren und kam hierbei zu Fall. Mit leichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren