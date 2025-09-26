Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raser- und Poser-Kontrollen in der Innenstadt: Über 50 Fahrzeuge kontrolliert

Fulda (ots)

Am Donnerstag (25.09) führte die Polizei Fulda in der Innenstadt Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten "Tuner - Raser- Poser" durch. Hierbei wurde der Fokus auch auf das Fahren mit unangepasster Geschwindigkeit gelegt. Speziell geschulte Polizistinnen und Polizisten überprüften verschiedene Fahrzeuge auf ihre Vorschriftsmäßigkeit und ahndeten entsprechendes Fehlverhalten. Ziel solcher Kontrollen ist die Steigerung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Hierzu waren in Fulda mehrere Streifen im Einsatz. Da der Polizei vor allem immer wieder Fahrzeuge gemeldet werden, die durch unnötige Fahrmanöver wie Driftversuche, starkes Beschleunigen und Geräuschbelästigung im Bereich Emaillierwerk und den umliegenden Straßen auffallen, wurden auch hier zielgerichtete Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnte ein Audi S3 festgestellt werden, an dem technischen Veränderungen im Bereich der Abgasanlage zu einer deutlich erhöhten Geräuschemission führten. Das Fahrzeug wurde zur Erstellung eines Beweissicherungsgutachtens sichergestellt.

Bilanz der Kontrollen

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten insgesamt 50 Autos und Zweiräder. In 16 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Strafanzeigen mussten in zwei Fällen gefertigt werden. Technische Mängel wurden in neun Fällen festgestellt, wobei technische Veränderungen bei vier Fahrzeugen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten und den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizistinnen und Polizisten stellten zwei Fahrzeuge sicher, um diese gutachterlich, auf ihren technischen Zustand hin, untersuchen zu lassen.

Das Polizeipräsidium Osthessen wird die Kontrollen mit dieser Schwerpunktsetzung fortsetzen und weiterhin konsequent gegen Raser und Poser vorgehen, die andere durch ihr Fahrverhalten oder die Veränderungen ihrer Fahrzeuge belästigen oder gefährden.

Jonas Trabert

