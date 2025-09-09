PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Betrug

Gifhorn (ots)

Bereits Ende des vergangenen Monats kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 87-jährigen Frau. Die Seniorin aus Wilhelmshaven wandte sich am Nachmittag des 28.08.2025 telefonisch an die Polizei Gifhorn. Sie war dabei hörbar angespannt und erkundigte sich nach einem angeblichen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Familienmitglieds. Sofort schrillten bei dem Beamten am Telefon die Alarmglocken - es bestand der Verdacht, dass die Frau zuvor von Betrügern angerufen und mit der Masche des "falschen Polizisten" getäuscht worden war.

Tatsächlich berichtete die Frau, dass sie zuvor von einer unbekannten Rufnummer kontaktiert worden sei. Ein angeblicher Polizeibeamter habe sich gemeldet und vorgegeben, ihre Tochter habe in Gifhorn einen tödlichen Unfall verursacht. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, müsse sie nun 35.000 Euro zahlen. Im Hintergrund sei ein lautes Weinen zu hören gewesen.

Misstrauisch, aber stark verunsichert, beendete die 87-Jährige schließlich das erste Gespräch und rief in der Folge selbstständig bei der Polizei Gifhorn an. Dort konnten die Beamten ihr die Angst nehmen: Der Anruf zuvor stammte von Betrügern. Im Anschluss verständigten sich die Polizeidienststellen, und Beamte der Polizei Wilhelmshaven suchten die Frau zur Aufnahme einer Anzeige auf.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Täter versuchen, es den Opfern ihrer Betrugsmasche zu erschweren, die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen. Die Gesprächsführung erfolgt dabei oftmals so professionell, dass die Betroffenen schnell massiv verunsichert sind. Durch gezielte Anweisungen wollen die Täter verhindern, dass die Opfer mit Angehörigen oder Nachbarn Rücksprache halten - damit der Betrugsversuch nicht aufgedeckt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

