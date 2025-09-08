PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Tülau

Tülau (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Tülau zu einem Polizeieinsatz, da sich ein Anwohner des Ortes in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Ein Nachbar rief am späten Samstagabend den Polizeinotruf, nachdem sich die Frau seines Nachbarn hilfesuchend an ihn gewandt hatte.

Den zuerst eintreffenden Einsatzkräften schilderte die Frau, dass ihr Mann Zugriff auf eine Waffe habe. Der Melder ergänzte, dass er vor dem Eintreffen der Polizei Schussgeräusche gehört habe. Die Beamten umstellten das betreffende Grundstück, auf dem sich der 77-Jährige weiterhin aufhalten sollte.

Durch die Beamten konnte er in einem Teil des Gartens ausfindig gemacht werden. Auf Aufforderung, die Hände zu zeigen, reagierte er nicht und zog sich in einen anderen Teil des Gartens zurück. Als er kurze Zeit später wieder zurückkehrte, konnte er durch Beamte der Polizei Gifhorn festgenommen werden.

In einer Tasche eines Kleidungsstücks befand sich ein scharfer, geladener Revolver. Die Waffe sowie die Munition wurden sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen gab der Mann die Schüsse in Richtung eines angrenzenden Feldes ab, wobei niemand verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 17:23

    POL-GF: POL-GF: Pressebericht der PI Gifhorn 06./07.09.2025

    Landkreis Gifhorn (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es auf dem Wittinger Sommerfest zu einem Einbruchdiebstahl in einen Schaustellercontainer. Hier seien drei junge Männer in dunklen Klamotten in den Container eingedrungen. Es wurden Kuscheltiere entwendet, die man später teilweise in einer 100 m entfernten Gasse wiedergefunden hat. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Wittingen entgegen. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:57

    POL-GF: Falsche Verdächtigung führt zu Rufschädigung!

    Gifhorn (ots) - Am 28.07.2025 kam es in Gifhorn zu einem vermeintlichen betrügerischen Vorfall, bei welchem sich zwei Vodafone Mitarbeitende unter dem Vorwand, ein TV Gerät einstellen zu wollen, Zutritt zu einer Wohnung verschafften. Die Bewohner waren mit der Situation angeblich so überfordert, dass sie im Anschluss einer Zahlungsforderung von 250 Euro in Bar nachkamen. Etwa zwei Wochen später wurde diesbezüglich ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:30

    POL-GF: Geschädigter zu Parkplatzunfall gesucht

    Gifhorn (ots) - Am 30.08.2025, gegen 14:45 Uhr touchiert ein 46-jähriger Sassenburger mit seinem schwarzen Pkw Mercedes Benz einen anderen Pkw. Dieser Unfall ereignete sich auf der Hamburger Straße Höhe der Hausnummer 44. Der beschädigte Pkw stand dort ordnungsgemäß abgeparkt und wurde vermutlich im hinteren Bereich beschädigt. Der Verursacher bemerkte seinen Schaden erst zuhause und begab sich unverzüglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren