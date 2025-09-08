Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Tülau

Tülau (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Tülau zu einem Polizeieinsatz, da sich ein Anwohner des Ortes in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Ein Nachbar rief am späten Samstagabend den Polizeinotruf, nachdem sich die Frau seines Nachbarn hilfesuchend an ihn gewandt hatte.

Den zuerst eintreffenden Einsatzkräften schilderte die Frau, dass ihr Mann Zugriff auf eine Waffe habe. Der Melder ergänzte, dass er vor dem Eintreffen der Polizei Schussgeräusche gehört habe. Die Beamten umstellten das betreffende Grundstück, auf dem sich der 77-Jährige weiterhin aufhalten sollte.

Durch die Beamten konnte er in einem Teil des Gartens ausfindig gemacht werden. Auf Aufforderung, die Hände zu zeigen, reagierte er nicht und zog sich in einen anderen Teil des Gartens zurück. Als er kurze Zeit später wieder zurückkehrte, konnte er durch Beamte der Polizei Gifhorn festgenommen werden.

In einer Tasche eines Kleidungsstücks befand sich ein scharfer, geladener Revolver. Die Waffe sowie die Munition wurden sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen gab der Mann die Schüsse in Richtung eines angrenzenden Feldes ab, wobei niemand verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell