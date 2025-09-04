Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Falsche Verdächtigung führt zu Rufschädigung!

Gifhorn (ots)

Am 28.07.2025 kam es in Gifhorn zu einem vermeintlichen betrügerischen Vorfall, bei welchem sich zwei Vodafone Mitarbeitende unter dem Vorwand, ein TV Gerät einstellen zu wollen, Zutritt zu einer Wohnung verschafften. Die Bewohner waren mit der Situation angeblich so überfordert, dass sie im Anschluss einer Zahlungsforderung von 250 Euro in Bar nachkamen. Etwa zwei Wochen später wurde diesbezüglich Anzeige erstattet, da ihnen diese Aktion komisch vorkam. Wie sich im Zuge der Ermittlungen aber herausstellte, waren die Vodafone Mitarbeitenden persönlich bekannt und eine Geldforderung und die damit verbundene angebliche Zahlung nur ausgedacht, das TV Gerät wurde aber tatsächlich eingestellt. Und der Grund für diese Beschuldigungen war lediglich aufgestauter Ärger bzw. Wut. Wut darüber, dass die Bewohner eine andere Vorstellung davon hatten, wie intensiv sie durch Vodafon Mitarbeitende betreut werden müssten. Was sie dabei nicht im Blick hatten, ist die daraus entstandene Rufschädigung der Vodafone Mitarbeiterin. Eigenen Angaben zufolge habe sie durch diese Aktion ihr Kundeneinzugsgebiet in Gifhorn verloren und leidet persönlich sehr unter diesen Anschuldigungen. Seitens der Polizei wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Falscher Verdächtigungen und Vortäuschen einer Straftat eingeleitet.

Aber auch wenn dieser Fall sich anders darstellte als es anfänglich vermuten ließ, weist die Polizei Gifhorn abermals darauf hin, sogenannte "Haustürgeschäfte" immer mit einem gewissen Misstrauen zu betrachten. Lassen sie niemanden in ihre Wohnung, wenn sie die Person nicht kennen oder terminlich verabredet sind. Geben sie keine persönlichen Informationen über familiäre Umstände, Wertgegenstände, Vermögen oder Bargeld an der Haustür oder am Telefon raus. Kontaktieren sie Verwandte und Bekannte oder rufen sie im Zweifel immer bei uns an!

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell