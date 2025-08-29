Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots)

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf dem Radweg an der Braunschweiger Straße in Gifhorn, am Abzweig nach Isenbüttel, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 72 jährige Fahrradfahrerin befuhr den Radweg im Bereich der dortigen Ampelanlage. Hier sei sie durch einen Radfahrer überholt worden und es sei mit diesem zum Zusammenstoß gekommen. Sie sei daraufhin gestürzt wobei ihr getragener Fahrradhelm beschädigt wurde. Ferner kam sie mit leichten Verletzungen in das Gifhorner Krankenhaus.

Der andere Radfahrer entfernte sich in Richtung Isenbüttel von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Gifhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell