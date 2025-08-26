PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu dreistem Diebstahl einer Regenbogenflagge gesucht

Wahrenholz (ots)

In der Nacht vom 23.08. auf den 24.08.2025 kommt es in Wahrenholz in der Zeit von etwa 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr am nächsten Morgen zu einem Diebstahl einer Regebogenflagge. Besonders dreist erscheint die Tat, da sie zum 4. Mal geschehen ist und die gehisste Flagge von einem Fahnenmast abmontiert wurde. Da das Grundstück an den öffentlichen Verkehrsraum grenzt, erhofft sich die Polizei Hinweise zur Tat. Kann jemand Angaben zum Verbleib der Flagge oder zur Tat bzw. der Täterschaft machen? Ist jemandem etwas ungewöhnlich in der tatbetroffenen Nacht rund um die Schützenstraße in Wahrenholz aufgefallen? Sofern Sie Hinweise geben können, melden sie sich bitte bei der Polizei in Gifhorn oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

  • 22.08.2025 – 13:50

    POL-GF: Übersehenes Stauende führt zu Verkehrsunfall mit Verletzten

    Wesendorf (ots) - Eine 38-jährige Citroen Fahrerin aus dem Raum Uelzen befährt die B4 in Fahrtrichtung Braunschweig. Auf Höhe des Kreisverkehres zur Abzweigung K7 übersieht sie das verkehrsbedingt entstandene Stauende vor ihr. Trotz eingeleiteter Bremsung, fährt sie auf den Pkw VW eines 24-jährigen Braunschweigers auf und schiebt diesen auf einen dritten Pkw BMW ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:51

    POL-GF: Hier schlugen die Täter mehrmals zu - Zeugen zu dreistem Diebstahl gesucht!

    Wahrenholz (ots) - Im Zeitraum 15.08. bis zum Morgen des 18.08.2025 kam es in der Schulstraße 24 in Wahrenholz zu mehreren Diebstählen. Auf dem Gelände der dortigen Grundschule finden aktuell Bauarbeiten statt, zu welchem Zwecke auch Baustromverteiler aufgestellt sind. Aus einem Baustromverteiler wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Meter ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:18

    POL-GF: Zeugen zu Parkplatzunfall gesucht!

    Gifhorn (ots) - Am 16.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 10:30 und 11:00 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in Gifhorn. Hierbei wurde der ordnungsgemäß abgestellte Pkw Hyundai Kona eines Kunden beschädigt, doch der Verursachende entfernte sich unerlaubt vom Parkplatz, ohne seine Daten zu hinterlassen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursachenden bzw. den Pkw des Verursachenden ...

    mehr
