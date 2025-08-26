Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu dreistem Diebstahl einer Regenbogenflagge gesucht

Wahrenholz (ots)

In der Nacht vom 23.08. auf den 24.08.2025 kommt es in Wahrenholz in der Zeit von etwa 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr am nächsten Morgen zu einem Diebstahl einer Regebogenflagge. Besonders dreist erscheint die Tat, da sie zum 4. Mal geschehen ist und die gehisste Flagge von einem Fahnenmast abmontiert wurde. Da das Grundstück an den öffentlichen Verkehrsraum grenzt, erhofft sich die Polizei Hinweise zur Tat. Kann jemand Angaben zum Verbleib der Flagge oder zur Tat bzw. der Täterschaft machen? Ist jemandem etwas ungewöhnlich in der tatbetroffenen Nacht rund um die Schützenstraße in Wahrenholz aufgefallen? Sofern Sie Hinweise geben können, melden sie sich bitte bei der Polizei in Gifhorn oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

