Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hier schlugen die Täter mehrmals zu - Zeugen zu dreistem Diebstahl gesucht!

Wahrenholz (ots)

Im Zeitraum 15.08. bis zum Morgen des 18.08.2025 kam es in der Schulstraße 24 in Wahrenholz zu mehreren Diebstählen. Auf dem Gelände der dortigen Grundschule finden aktuell Bauarbeiten statt, zu welchem Zwecke auch Baustromverteiler aufgestellt sind. Aus einem Baustromverteiler wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Meter Baustromkabel entwendet und in der Zeit von Samstag bis Montag dann die vorher abgeschnittenen, dazugehörigen Stecker. Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern und/oder Tatfahrzeugen geben? Wem ist etwas Verdächtiges und oder unbekannte Fahrzeuge im Bereich rund um die Grundschule aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Wesendorf entgegen, aber auch jede andere Polizeidienststelle in ihrer Nähe.

