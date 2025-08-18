Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Unfall gesucht!

Wesendorf (ots)

Am Donnerstag den 14.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Gifhorner Straße in Wesendorf. Hierbei touchierte ein Pkw einen dort abgeparkten grauen Audi A6. Der Pkw Audi weist einen deutlichen Unfallschaden auf. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben bzw. Angaben zum Unfallverursachenden geben können. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Wesendorf unter der 05376 976560 oder jede andere Polizeidienststelle in ihrer Nähe.

