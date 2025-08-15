PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallzeugen gesucht

Dalldorf (ots)

Die Polizei Meinersen ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Am gestrigen Donnerstagnachmittag zeigte ein 72-Jähriger den Unfall als Geschädigter an. Er war zuvor, gegen 14:45 Uhr, mit seinem Mitsubishi durch Dalldorf, in Richtung Meinersen gefahren. In der Linkskurve am Ortsausgang sei ihm ein blaues SUV entgegengekommen. Dieses Fahrzeug sei plötzlich ca. einen Meter über die Mittellinie und damit auf die Spur des 72-Jährigen gefahren. Dieser habe noch ausweichen wollen, jedoch kam es zur Kollision der Außenspiegel. Während der 72-Jährige hielt, setzte das SUV, in dem zwei Insassen erkennbar waren, die Fahrt in Richtung Ortsmitte von Dalldorf fort. Hinter dem unfallverursachenden Fahrzeug hätten sich weitere Fahrzeuge befunden. Die Insassen dieser Fahrzeuge werden als Zeugen gesucht. Hinweise zum flüchtigen SUV in blauer Lackierung nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372/9733-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

