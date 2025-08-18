PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Parkplatzunfall gesucht!

Gifhorn (ots)

Am 16.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 10:30 und 11:00 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in Gifhorn. Hierbei wurde der ordnungsgemäß abgestellte Pkw Hyundai Kona eines Kunden beschädigt, doch der Verursachende entfernte sich unerlaubt vom Parkplatz, ohne seine Daten zu hinterlassen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursachenden bzw. den Pkw des Verursachenden geben können. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Wesendorf oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 06:57

    POL-GF: Zeugen zu Unfall gesucht!

    Wesendorf (ots) - Am Donnerstag den 14.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Gifhorner Straße in Wesendorf. Hierbei touchierte ein Pkw einen dort abgeparkten grauen Audi A6. Der Pkw Audi weist einen deutlichen Unfallschaden auf. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben bzw. Angaben zum Unfallverursachenden geben können. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 13:50

    POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 15.8. - 17.08.2025

    Gifhorn (ots) - Verkehrsunfälle/Zeugenaufrufe: Bereits am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 17:35 Uhr, kam es in Gifhorn, I. Koppelweg / Swinemünder Straße / Beethovenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Hier befuhr eine 50-jährige Gifhornerin mit einem VW Up den I. Koppelweg in Rtg. Calberlaher Damm als in Höhe der Einmündung Swinempnder Straße ein männlicher E-Scooterfahrer auf die ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:40

    POL-GF: Unfallzeugen gesucht

    Dalldorf (ots) - Die Polizei Meinersen ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Am gestrigen Donnerstagnachmittag zeigte ein 72-Jähriger den Unfall als Geschädigter an. Er war zuvor, gegen 14:45 Uhr, mit seinem Mitsubishi durch Dalldorf, in Richtung Meinersen gefahren. In der Linkskurve am Ortsausgang sei ihm ein blaues SUV entgegengekommen. Dieses Fahrzeug sei plötzlich ca. einen Meter über die Mittellinie und damit auf die Spur des 72-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren