Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Parkplatzunfall gesucht!

Gifhorn (ots)

Am 16.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 10:30 und 11:00 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in Gifhorn. Hierbei wurde der ordnungsgemäß abgestellte Pkw Hyundai Kona eines Kunden beschädigt, doch der Verursachende entfernte sich unerlaubt vom Parkplatz, ohne seine Daten zu hinterlassen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursachenden bzw. den Pkw des Verursachenden geben können. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Wesendorf oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell