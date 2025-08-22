PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Übersehenes Stauende führt zu Verkehrsunfall mit Verletzten

Wesendorf (ots)

Eine 38-jährige Citroen Fahrerin aus dem Raum Uelzen befährt die B4 in Fahrtrichtung Braunschweig. Auf Höhe des Kreisverkehres zur Abzweigung K7 übersieht sie das verkehrsbedingt entstandene Stauende vor ihr. Trotz eingeleiteter Bremsung, fährt sie auf den Pkw VW eines 24-jährigen Braunschweigers auf und schiebt diesen auf einen dritten Pkw BMW auf. Sowohl der 24-Jährige, als auch die 48-jährige Beifahrerin des dritten Pkw werden bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide kommen zur Untersuchung ins Klinikum nach Gifhorn. Die B4 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:51

    POL-GF: Hier schlugen die Täter mehrmals zu - Zeugen zu dreistem Diebstahl gesucht!

    Wahrenholz (ots) - Im Zeitraum 15.08. bis zum Morgen des 18.08.2025 kam es in der Schulstraße 24 in Wahrenholz zu mehreren Diebstählen. Auf dem Gelände der dortigen Grundschule finden aktuell Bauarbeiten statt, zu welchem Zwecke auch Baustromverteiler aufgestellt sind. Aus einem Baustromverteiler wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Meter ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:18

    POL-GF: Zeugen zu Parkplatzunfall gesucht!

    Gifhorn (ots) - Am 16.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 10:30 und 11:00 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in Gifhorn. Hierbei wurde der ordnungsgemäß abgestellte Pkw Hyundai Kona eines Kunden beschädigt, doch der Verursachende entfernte sich unerlaubt vom Parkplatz, ohne seine Daten zu hinterlassen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursachenden bzw. den Pkw des Verursachenden ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 06:57

    POL-GF: Zeugen zu Unfall gesucht!

    Wesendorf (ots) - Am Donnerstag den 14.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Gifhorner Straße in Wesendorf. Hierbei touchierte ein Pkw einen dort abgeparkten grauen Audi A6. Der Pkw Audi weist einen deutlichen Unfallschaden auf. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben bzw. Angaben zum Unfallverursachenden geben können. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren