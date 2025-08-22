Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Übersehenes Stauende führt zu Verkehrsunfall mit Verletzten

Wesendorf (ots)

Eine 38-jährige Citroen Fahrerin aus dem Raum Uelzen befährt die B4 in Fahrtrichtung Braunschweig. Auf Höhe des Kreisverkehres zur Abzweigung K7 übersieht sie das verkehrsbedingt entstandene Stauende vor ihr. Trotz eingeleiteter Bremsung, fährt sie auf den Pkw VW eines 24-jährigen Braunschweigers auf und schiebt diesen auf einen dritten Pkw BMW auf. Sowohl der 24-Jährige, als auch die 48-jährige Beifahrerin des dritten Pkw werden bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide kommen zur Untersuchung ins Klinikum nach Gifhorn. Die B4 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

