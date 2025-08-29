Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ruhestörung endet mit Polizeieinsatz

Gifhorn (ots)

In der Nacht des 28. auf den 29.08.2025 kam es gegen Mitternacht in der Braunschweiger Straße zu nachbarschaftlichen Streitigkeiten. Ein 49-jähriger Gifhorner fühlte sich durch den verursachten Lärm seiner Nachbarn im Hausflur gestört und ermahnte diese zur Ruhe. Auf die Hausbewohner wirkte der Mann sehr bedrohlich, da er einen gefährlich wirkenden Gegenstand in der Hand hielt. Nach seiner Ermahnung begab sich der 49-Jährige wieder in seine Wohnung. Die Polizei wurde folglich verständigt und rückte mit Verstärkung an. Nachdem der Mann die Tür nicht öffnen wollte, wurde diese durch die eingesetzten Beamten geöffnet. Der Mann konnte in seiner Wohnung auf dem Bett liegend angetroffen werden und ließ sich widerstandslos mit auf die Dienststelle nehmen. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Anwohnende. Was folgt ist eine Anzeige wegen Bedrohung.

