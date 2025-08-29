PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ruhestörung endet mit Polizeieinsatz

Gifhorn (ots)

In der Nacht des 28. auf den 29.08.2025 kam es gegen Mitternacht in der Braunschweiger Straße zu nachbarschaftlichen Streitigkeiten. Ein 49-jähriger Gifhorner fühlte sich durch den verursachten Lärm seiner Nachbarn im Hausflur gestört und ermahnte diese zur Ruhe. Auf die Hausbewohner wirkte der Mann sehr bedrohlich, da er einen gefährlich wirkenden Gegenstand in der Hand hielt. Nach seiner Ermahnung begab sich der 49-Jährige wieder in seine Wohnung. Die Polizei wurde folglich verständigt und rückte mit Verstärkung an. Nachdem der Mann die Tür nicht öffnen wollte, wurde diese durch die eingesetzten Beamten geöffnet. Der Mann konnte in seiner Wohnung auf dem Bett liegend angetroffen werden und ließ sich widerstandslos mit auf die Dienststelle nehmen. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Anwohnende. Was folgt ist eine Anzeige wegen Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 15:39

    POL-GF: Zeugen zu dreistem Diebstahl einer Regenbogenflagge gesucht

    Wahrenholz (ots) - In der Nacht vom 23.08. auf den 24.08.2025 kommt es in Wahrenholz in der Zeit von etwa 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr am nächsten Morgen zu einem Diebstahl einer Regebogenflagge. Besonders dreist erscheint die Tat, da sie zum 4. Mal geschehen ist und die gehisste Flagge von einem Fahnenmast abmontiert wurde. Da das Grundstück an den öffentlichen ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:50

    POL-GF: Übersehenes Stauende führt zu Verkehrsunfall mit Verletzten

    Wesendorf (ots) - Eine 38-jährige Citroen Fahrerin aus dem Raum Uelzen befährt die B4 in Fahrtrichtung Braunschweig. Auf Höhe des Kreisverkehres zur Abzweigung K7 übersieht sie das verkehrsbedingt entstandene Stauende vor ihr. Trotz eingeleiteter Bremsung, fährt sie auf den Pkw VW eines 24-jährigen Braunschweigers auf und schiebt diesen auf einen dritten Pkw BMW ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:51

    POL-GF: Hier schlugen die Täter mehrmals zu - Zeugen zu dreistem Diebstahl gesucht!

    Wahrenholz (ots) - Im Zeitraum 15.08. bis zum Morgen des 18.08.2025 kam es in der Schulstraße 24 in Wahrenholz zu mehreren Diebstählen. Auf dem Gelände der dortigen Grundschule finden aktuell Bauarbeiten statt, zu welchem Zwecke auch Baustromverteiler aufgestellt sind. Aus einem Baustromverteiler wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Meter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren